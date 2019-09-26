رئيس بورصة مصر يصف الخسائر الأخيرة للسوق بأنها "رد فعل غير مبرر"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بورصة مصر

وصف محمد فريد رئيس بورصة مصر تراجعات سوق المال خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع بأنه "رد فعل غير مبرر وليس له معنى على مستوى أسواق المال."

تأتي تصريحات فريد، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعد أن فقد المؤشر المصري الرئيسي نحو 11 بالمئة خلال أول ثلاث جلسات من هذا الأسبوع بعد احتجاجات محدودة بعدد من المدن المصرية.

وخسرت الأسهم حوالي 66 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال تلك الجلسات وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 11 بالمئة، لكن السوق أوقفت الخسائر في جلسة أمس الأربعاء وصعدت 3.2 بالمئة.

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وأضاف فريد أن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم بالبورصة بلغ نحو 16 مليار جنيه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى الثلاثاء 24 سبتمبر أيلول الجاري في حين بلغت مشترياتهم من سندات الخزانة نحو 36 مليار جنيه في نفس الفترة.

وقال فريد إن" البورصات لا تُقيم باليوم" مضيفا أن ما سيحدث في الجلسات القادمة "يُترك لقوى العرض والطلب في سوق المال".