شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مستقرة فى ظل مخاوف بشأن زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن هبطت فى الجلستين السابقتين بفعل مخاوف فى القطاع بشأن زيادة الإمدادات ومؤشرات على تباطؤ الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 62.36 دولار للبرميل منخفضة 3 سنتات أو 0.05% مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بمقدار سنتين أو 0.04% إلى 56.47 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار برنت 3.6% منذ إغلاق يوم الاثنين، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.7% فى نفس الفترة، إذ تعرض الخامان القياسيان لضغوط بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل فى مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى وتعافى الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتى إنتاج فى المملكة.

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ولقت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأربعاء، بعد يوم من توبيخ لاذع وجهه للصين بشأن ممارساتها التجارية، إن بكين ترغب فى إبرام صفقة "سيئة جدا" وإن الصفقة "قد تحدث فى موعد أقرب مما تظنون".

كما وقع ترامب ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اتفاقا تجاريا محدودا سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بنحو 7 مليارات دولار سنويا.

وبخلاف ذلك، يقول محللون إن هناك عوامل محدودة لدفع العقود الآجلة للخام للارتفاع أكثر.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أمس الأربعاء لأدنى مستوياتها منذ الهجوم على السعودية.