شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومي: سوريا تلغي مناقصة لمبادلة 100 ألف طن من القمح الصلد بقمح روسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر حكومي اليوم الخميس، إن سوريا ألغت مناقصة لمبادلة 100 ألف طن من القمح السوري الصلد بقمح لين قدره 100 ألف طن لصناعة الخبز للتوريد من روسيا، وإنه من المقرر أن تعلن عن مناقصة عالمية أخرى.
وقال المصدر إن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا (حبوب) طرحت المناقصة بموعد نهائي لتقديم العروض في 17 سبتمبر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق وتم إلغاء المناقصة.
ويُستخدم القمح في سوريا في إنتاج الخبز المسطح وهو أحد السلع الأساسية المدعومة بالنسبة للسكان الذين يعانون في ظل صراع يُقدر أنه أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وأجبر الملايين على النزوح منذ عام 2011.
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