شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع وتوبكس يلامس أعلى مستوى فى 9 أشهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، مقتفية أثر بورصة وول ستريت، فى الوقت الذى رحب فيه المستثمرون بتلميحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإحراز تقدم صوب إبرام اتفاق تجارى مع بكين، مع قيادة قطاع السيارات والأسهم المرتبطة بالصين للمكاسب.

وارتفع المؤشر نيكى 0.1% ليغلق عند 22048.24 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1635.88 نقطة وهو أعلى مستوى يحققه خلال الجلسة منذ الخامس من ديسمبر لينهى المؤشر الجلسة مرتفعا 0.2%.

وأنعش الرئيس ترامب التفاؤل بشأن التجارة أمس الأربعاء، عبر القول بأن الصين ترغب "بشدة فى إبرام اتفاق" وإن التوصل إلى اتفاق يُنهى الحرب التجارية المستمرة منذ نحو 15 شهرا "قد يحدث فى موعد أقرب مما تظنون".

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وتسببت تعليقات ترامب فى تنحية المخاوف بشأن المخاطر السياسية فى الولايات المتحدة جانبا، بعد يوم من قول مشرعون ديمقراطيون إنهم سيفتحون تحقيقا بشأن مساءلة ترامب بخصوص تعاملاته مع نظيره الأوكرانى.

وفى اليابان، قادت الأسهم المرتبطة بالصين المكاسب، مع ارتفاع سهم فانوك 2.4% وصعود سهم دايكن اندستريز 1.5% وارتفاع أسهم كوماتسو 0.9%.

وصعدت أسهم شركات السيارات، بعد أن قال رئيس اتحاد مصنعى السيارات فى اليابان إن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان تتجه صوب تجنب فرض رسوم على السيارات وإن هذا أمر جيد للبلدين، وزاد سهم تويوتا موتور 1.1%.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اتفاقا تجاريا محدودا أمس الأربعاء، أزال خطر فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات اليابانية التى يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.