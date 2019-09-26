سلسة هجمات معلوماتية استهدفت «إيرباص»

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

استُهدفت إيرباص في الأشهر الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية أطلقت عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة الصناعات الجوية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر أمنية متعددة تشتبه بأن الصين تدير هذه العمليات التجسسية الصناعية.

واستهدفت أربعة هجمات كبيرة مزودين للشركة خلال الأشهر ال12 الماضية، بحسب ما أوضح مصدران أمنيان لفرانس برس التي تمكنت من رسم معالم وأهداف هذه السلسلة من الهجمات من خلال سؤال أكثر من ستة مصادر أمنية مقربة من الملف طلبت عدم كشف هوياتها.