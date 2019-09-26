شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة الداجنة": 19 جنيها من المزرعة.. والبلدى بـ 29 وكرتونة البيض بـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 26 -9 – 2019 استقرارا وذلك بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتورعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ19 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22- 24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ27 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 30-31 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 31 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين 36 –37 جنيها.