شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة الداجنة": 19 جنيها من المزرعة.. والبلدى بـ 29 وكرتونة البيض بـ31 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 26 -9 – 2019 استقرارا وذلك بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وكشف الدكتورعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ19 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22- 24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.
وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ27 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 30-31 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 31 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين 36 –37 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الثروة الداجنة": 19 جنيها من المزرعة.. والبلدى بـ 29 وكرتونة البيض بـ31 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.