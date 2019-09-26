شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يفقد العزم – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين حول 72.00 الآن، ويقع السعر تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الميل الهابط لملامسة مستوى 64.40 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 50.00 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 78.20 والثبات فوقه قد يدفع السعر لاختبار مناطق 93.13 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.40 والمقاومة 78.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط