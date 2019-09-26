- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يفقد العزم – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين حول 72.00 الآن، ويقع السعر تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الميل الهابط لملامسة مستوى 64.40 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 50.00 كمحطة رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 78.20 والثبات فوقه قد يدفع السعر لاختبار مناطق 93.13 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.40 والمقاومة 78.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الداش كوين يفقد العزم – تحليل - 26-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.