شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يقترب من الهدف – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الإيثريوم تداولات سلبية إضافية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 149.10، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم الإيجابي ليصل إلى مشارف مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تمتد أهدافه إلى 100.00 بعد تجاوز المستوى السابق.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 189.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 150.00 والمقاومة 180.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط