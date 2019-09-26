شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين تحت الضغط السلبي – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية مع افتتاح اليوم، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 7491.65. نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 8970.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7800.00 والمقاومة 8700.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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