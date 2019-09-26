شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً يوم أمس بعد اختبار مستوى 0.9836، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 0.9990 بشكل رئيسي. التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 0.9836. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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