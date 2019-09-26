شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية يوم أمس ليسجّل مناطق 0.6740، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتحرك داخل القناة الهابطة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.6670 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يشترط الثبات دون مستوى 0.6850.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط