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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية قوية يوم أمس ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 59.93، ويظهر بعض الميل الصاعد المؤقت الذي تأثّر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يظهر تشبّع واضح في الشراء الآن، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف الميل الهابط من جديد.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 62.92 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 59.93 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 58.20 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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