الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 26-09-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية قوية يوم أمس ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 59.93، ويظهر بعض الميل الصاعد المؤقت الذي تأثّر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يظهر تشبّع واضح في الشراء الآن، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف الميل الهابط من جديد.

 

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 62.92 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 59.93 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 58.20 كمحطة رئيسية تالية.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 26-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا