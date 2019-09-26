شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 56.50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يشكّل حافز سلبي نتوقع أن يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 54.60.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 57.42 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط