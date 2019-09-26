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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً قوياً لمستوى 18.40 واستقر دونه، ليعود السعر إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 17.60 وتمتد إلى 16.96 بعد كسر المستوى السابق.
وبالتالي، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 18.40 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق المكاسب من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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