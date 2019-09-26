شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب دون خط الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتحول إلى مقاومة محورية الآن عند 1510.00، والذي يلتقي عنده المتوسط المتحرك 50 ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية تدفع السعر لمحاولة اختراق المقاومة المذكورة ومن ثم استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

وبالتالي، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد بشكل مؤقت، بانتظار اختراق المقاومة 1510.00 أو كسر الدعم 1485.00 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المقاومة سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1555.00، بينما كسر الدعم سيكمل تشكيل نموذج سلبي يملك أهداف سلبية تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1490.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد