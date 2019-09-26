شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحتاج حافز قوي – تحليل - 26-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس واقترب من مستوى 1.3286، لكنه يظهر ميلاً هابطاً الآن، في طريقه لاختبار الدعم المحوري 1.3240.

وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات فوق الدعم المذكور يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لزيارة مستويات 1.3200 ثم 1.3155 كمحطات سلبية رئيسية، بينما اختراق 1.3286 مطلوب لتعزيز فرص استمرار الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 1.3400.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد