بالأرقام.. صناعة الغاز فى مصر الحصان الأسود لقطاع البترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صناعة الغاز الطبيعى تحولات هائلة خلال عام 2018 /2019، وذلك من خلال الاكتشافات المحققة وحجم الاستثمارات ومعدلات الانتاج. وفيما يلى أهم الأرقام المحققة خلال تلك الفترة: 1- 85 مليون دولار استثمارات البحث والاستكشاف لحقل نور. 2- 3.7 مليار دولار استثمارت البحث والتنمية والتشغيل. 3- 7.2 مليارقدم مكعب غاز يوميا معدل انتاج الغاز . 4- 2336 مليار قدم مكعب إجمالى انتاج الغاز . 5 -21 % معدل النمو فى انتاج الغاز. 6- 2.7 مليار قد مكعب معدل انتاج حقل ظهر أغسطس الماضي . 7- سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز . 8- 2178 مليار قدم مكعب حجم ما تم توفيرة للاستهلاك المحلى. 9- 226 مليار قدم مكعب حجم صادرات الغاز الطبيعى والمسال. 10- 18%زيادة فى حجم الصادرات عن المستهدف . Advertisements 11- 1.2 مليار دولار قيمة صادرات الغاز . 12- 1.230 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز . 13- 23% معدل الزيادة عن المخطط تنفيذه للوحدات السكنية. 14- 22.14 مليون أسطوانة عدد أسطوانات البوتاجاز التى تم إحلال الغاز الطبيعى محلها. 15- 1841 مستهلكًا تجاريًا تم توصيل الغاز لهم . 16- 40 مصنعًا تم توصيل الغاز لها . 17- 32.28 ألف سيارة تم تحويلها للغاز الطبيعى .

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