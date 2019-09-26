شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أخر موعد لسحب كراسات شروط مجمعى مرغم2 والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الخميس، المدة المحددة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لسحب كراسات شروط الوحدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجمعى مرغم 2 فى الإسكندرية والغردقة.

الوحدات الصناعية الجديدة فى مرغم2 تصل مساحتها إلى 144 مترا مربعا وهناجر بمساحة 96 و 48 متر مساحات شحن وتفريغ، ويخصص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية ومدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات ومنتجات بلاستيكية قابلة للتحلل مراعى فيها استبعاد الأنشطة الصناعية التى بها تشبع فى السوق المحلى.

وكشفت كراسة شروط مجمع مرغم2، أن سعر التمليك للوحدة 1.68 مليون جنيه بالإضافة إلى وديعة صيانة بقيمة 100 ألف جنيه بالتقسيط بدون فوائد على 4 أقساط متساوية، أما الإيجار فإن سعر المتر تم تحديده بـ 20.2 جنيه للمتر بالإضافة إلى 7.6 جنيه للمتر مقابل خدمات وصيانة ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

أما مجمع مجمع البحر الأحمر «الغردقة» يضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا، ويضم 18 هنجرا تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 مترا و105 أمتار كمساحات شحن وتفريغ.