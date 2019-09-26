شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الهند تستضيف احتفال يوم السياحة العالمى تحت شعار "السياحة والوظائف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة نيودلهى الهندية لاستضافة الاحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UNWTO)، والتى ستنطلق غدا 27 سبتمبر والذى يأتى هذا العام تحت شعار "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع".

ونشرت منظمة السياحة العالمية كلمة مصورة لوزير الدولة للسياحة والثقافة فى الهند براهلاد سينغ باتيل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، أكد خلالها على أهمية شعار هذا العام، لأن السياحة هو قطاع كثيف العمالة ومصدر كبير للعمالة في العديد من الاقتصادات العالمية، وأضاف قائلا " أن السياحة أحد الأنشطة التي تمتد إلى مختلف القطاعات الأخرى، وبالتالي فهي مسئولة عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة".

وأكد الوزير بمناسبة اختيار الهند لاحتفالات هذا العام، نحن نعتقد أن تطوير السياحة مرتبط مباشرة بتنمية المجتمع، ونريد أن يستفيد السكان المحليون من خلال تطوير السياحة في منطقتهم ولهذا يجب أن نركز على تطوير المهارات اللينة بين السكان المحليين.

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وقال الوزير الهندى أن وظائف قطاع السياحة تتطلب درجات متفاوتة من المهارات وتسمح بدخول سريع إلى القوى العاملة للشباب والنساء والفقراء، وبالتالي، فإن قطاع السياحة ليس محركًا للنمو الاقتصادي فحسب، بل إنه أيضًا أداة فعالة لتخفيف حدة الفقر بين الفئات المهمشة في المجتمع.