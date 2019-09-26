«مؤتمر دبي» يناقش تطورات القانون البحري إقليمياً ودولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، مؤتمر دبي للقانون البحري بالتعاون مع كلية «سيتي للحقوق»، بجامعة«سيتي» في لندن والذي نظمته «ماريتايم سكاي» أمس، في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي، لإتاحة المزيد من فرص مناقشة ومتابعة تطورات القانون البحري الدولي في المنطقة وعلى مستوى العالم.

ويعد مركز الإمارات للتحكيم البحري وكلية «سيتي» للحقوق، وجامعة لندن، مؤتمر دبي للقانون البحري فرصة فريدة للاستماع إلى رؤى قيمة حول التحديات والتطورات التي طرأت على القانون البحري الدولي في المنطقة وعلى مستوى العالم. حيث ضم المؤتمر نخبة من المتخصصين والباحثين الحكوميين والقانونيين في مجال القوانين البحرية لتبادل المعرفة والمعلومات حول القطاع البحري والتجاري، وخاصة في المنطقة.