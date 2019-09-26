شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تستحوذ على 34% من صادرات مصر بقيمة 5.5 مليار دولار خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الـ8 شهور الأخيرة زيادة الصادرات المصرية فى عدد من القطاعات "الغير بترولية "، بنسبة 3%، حيث سجلت 17 مليار و65 مليون دولار مقارنة بـ 16 مليار و612 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بحسب أخر تقرير لوزراة التجارة والصناعة.

واستحوذت 5 دول على 34% من إجمالى الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و462 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و260 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و156 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و93 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 896 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن الحاصلات الزراعية جاءت فى مقدمة الصادرات المصرية نموا حيث سجلت مليار و 763 مليون دولار مقارنة بمليار و626 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة قدرها 8% ، فيما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليار و105 مليون دولار مقابل مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 6%.

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