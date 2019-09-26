إزاى تستفيد وتشترى الخضروات والفاكهة من سوق 6 أكتوبر بسعر الجملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر عن اتاحة الفرصة للمواطنين بشراء الفواكه والخضروات من سوق بأسعار الجملة ، موضحا أن التجار بالسوق لديهم عبوات وكراتين بأوزان فى متناول الجميع حيث يتراوح أوزانها بين 3-5-8 كجم ، مؤكدا أنها أحجام فى متناول الجميع .
وأضاف الفيومى أن السوق يضم مجمع استهلاكى يوفر جميع السلع والأصناف بالسوق للمواطنين بنفس أسعار الجملة وللمواطن الحق بالشراء بالوزن الذى يريده دون أى قيود ، مؤكدا أن الأسعار فى متناول الجميع ، وان أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا العام .
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