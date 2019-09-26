شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مواد البناء: فترة الرئيس السيسى تشهد اهتماما خاصا بملف الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت اهتماما خاصا بالصناعة المصرية، مشيرا إلى أن توافر الطاقة والعملة الصعبة وكذلك التشريعات المحفزة للقطاعات الصناعية المختلفة ساهمت فى عودة الحياة للصناعة بعد سنوات من البطء.

وأضاف الدسوقى لـ"الخليج 365"، أن الصناعة المصرية عانت فى الفترة التى شهدت مشكلات فى توافر الوقود والكهرباء، وهذه المشكلة تم التعامل معها وحلها مع حدوث وفرة كبيرة فى الكهرباء، واتاحة الوقود والغاز للمصانع، الأمر الذى جعل عدد كبير من المصانع العودة للعمل بطاقتها كاملة، بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف طاقتها.

وأشار إلى أن التشريعات الصناعية ساهمت فى الحد من البيروقراطية التى تواجه المستثمر الصناعى، إذ تم تقليص مدة الحصول على الرخصة الصناعية، نتيجة اقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.

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وأكد الدسوقى على دعم القطاع الصناعى للرئيس السيسي فى الاصلاحات التى تقوم عليها الدولة المصرية، من أجل الوصول بالاقتصاد ليصبح أكثر نموا واستدامة، وكذلك استمرار تحسن المؤشرات المختلفة، وكذلك تحسن مؤشرات البطالة من خلال التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة.