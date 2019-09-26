شكرا لقرائتكم خبر عن "دراية ريت" يستحوذ على مجموعة عقارات لوجستية بالمملكة بقيمة 54.7 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة دراية المالية اتفاقية شراء لاستحواذ صندوق دراية ريت على مجموعة من العقارات اللوجتسية بالمملكة مقابل مبلغ إجمالي قدره 54.65 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 6 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وقال الصندوق إنه سيتم تأجير العقارات بالكامل على المالك الحالي للعقار لمدة خمس سنوات ملزمة بعقد إيجار سنوي صافي قدره 5.192 مليون ريال للسنتين الأولى والثانية على أن يزيد الإيجار السنوي الصافي إلى 5.451 مليون ريال بعد السنة الثانية إلى آخر مدة العقد.

يُذكر أن العقارات مؤجرة على أكثر من 10 شركات أخرى من الباطن بمبلغ إجمالي يزيد عن عقد الإيجار السنوي المتفق عليه. كما سيزود المستأجر سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد

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هذا ويتوقع الصندوق، استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، علماً بأنه سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وبحسب البيان، يقع العقار الأول في حي العزيزية بمدينة الرياض على طريق الخرج القديم جنوب الطريق الدائري الجنوبي. والعقار عبارة عن مستودعين تم تقسيمها إلى 12 قسماً، والعقار مقام على أرض مساحتها الإجمالية حوالي 20 ألف متر مربع وتبلغ المساحة المبنية الإجمالية حوالي 15 ألف متر مربع.

ويقع العقار الثاني في حي الخالدية بمدينة الدمام على شارع الملك فهد. والعقار عبارة عن مجمع لوجستي يحتوي على سبعة عشر مستودع ويتوسطها شارع ومنطقة موزعة للمستودعات وخدمات عامة. ومقامة على أرض مساحتها الإجمالية 28 ألف متر مربع وتبلغ المساحة المبنية حوالي 20 ألف متر مربع.

وكان الصندوق قد استحوذ، خلال أغسطس الماضي، على عقار لوجيستي في جدة، علماً بأن قيمة الاستحواذ بلغت 44 مليون ريال سعودي وقد تم تمويله كاملا من قبل التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 25.3 مليون ريال.