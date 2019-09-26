شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق تتوقع توفير 16 مليون ريال لتحمل الدولة المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن دراسة القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بخصوص تحمّل الدولة – لمدة خمس سنوات – المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1 -أ) و (2-أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداوب" المالي، اليوم الأربعاء، إن نتائج الدراسة المبدئية إيجابية الأثر المالي المتوقع على نتائج الشركة والذي يتمثل في إنخفاض متوقع في المصاريف يقدّر بحوالي 16 مليون ريال في الخمس سنوات مما يساعد على تحسين الأرباح التشغيلية.

وبحسب البيان، سيظهر الأثر المالي لهذا القرار في النتائج المالية للشركة إبتداءً من الربع الرابع من العام المالي 2019.

هذا وستقوم الشركة بالمتابعة مع الجهات المختصة لأستيضاح آلية حساب المقابل المالي بدقة أكبر.

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