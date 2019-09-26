شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: طرح أرامكو قد يكون في أكتوبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها اعتزام شركة أرامكو السعودية الإعلان رسمياً عن انطلاق طرحها العام الأولي الشهر المقبل .

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها فإن شركة النفط العملاقة تهدف إلى الإعلان عن عزمها أن تطرح في حوالي 20 أكتوبر المقبل.

وحسب الوكالة فإن الإدراج المحتمل في البورصة السعودية قد يتم في أوائل نوفمبر، على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من الجدول الزمني بعد.

ووفقا للوكالة فإن مسئولين حكوميين ومديرين تنفيذيين يجتمعون يومي الأربعاء والخميس (اليوم، وغدا) مع أكثر من 100 محلل استثمار ومصرفيين لطرح العروض التقديمية عليهم.

وزادت شركة "أرامكو" السعودية عدد مرتبي طرحها الأولي إلى 15 مصرفاً، مع إضافة بنوك جديدة.

ومن بين تلك البنوك: باركليز البريطاني، و"UBSS" السويسري، و"BNPParibas" الفرنسي، و"سوسيتيه جنرال" و"دويتشه بنك" الألماني، والخليج الدولي، و"كريدي أجريكول".

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، الأسبوع الماضي إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

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وأعلن بنك جولدمان ساكس في أغسطس الماضي أنه دخل على طريق التنافس لأخذ دور في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، بعد سعي دام لمدة شهر من كبار المديرين التنفيذيين بالبنك، بما فيهم دينا باول المسئولة سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

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