شكرا لقرائتكم خبر عن "جاكو" تُمدد مذكرة التفاهم المُوقعة مع "مخابزكم المتطورة" لمدة شهر إضافي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة القصيم القابضة للإستثمار "جاكو" عن الاتفاق مع شركة مخابزكم المتطورة المحدودة على تمديد مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً، بنفس الشروط والأحكام السابقة لفترة أضافية أخرى لمدة شهر واحد اعتباراً من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة أو أثر مالي مترتب على تمديد مذكرة التفاهم، علماً بأن الشركة ستقوم بالإعلان لاحقا عن أية تطورات جوهرية أخرى قد تحدث بهذا الخصوص.

وسبق أن أعلنت القصيم، في يونيو الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مخابزكم المتطورة المحدودة، بغرض الاستحواذ على حصة تصل إلى 67.1% في شركة مخابزكم والتي تمثل ما نسبته 20% في شركة المخابز السعودية المحدودة.

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وتجدر الإشارة إلى أن جاكو حققت صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 974 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض قيمة المصروفات الادارية والعمومية وتحقيق ربح من العمليات الغير مستمرة مقارنة بتحقيق خسارة من نفس العمليات خلال الربع المماثل وكذلك إلى إنخفاض مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي وذلك رغم أن الربع المماثل شهد تسجيل أرباح إستثمارات في حين لم تسجل أية أرباح للإستثمارات خلال الربع الثاني.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 752.3%.