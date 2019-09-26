شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "السريع" تُوصي بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 112.660 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 112.660 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الهدف من زيادة رأس المال هو التوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركزعلى أنشطتها الرئيسية.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التى تُقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمى الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية.

هذا وستقوم الشركة بتعيين شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً للطرح، على أن يتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أى تطوارت مستقبلية بهذا الخصوص.

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وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة أقرت، في أغسطس الماضي، بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وبناءً عليه تراجعت خسائر الشركة المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال، خلال سبتمبر الجاري، لتبلغ 7.487 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.