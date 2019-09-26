شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بتروكيم" توافق على تخفيض رأسمال شركة تابعة لها بنسبة 65% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات "إحدى الشركات التابعة"، والمملوكة لها بنسبة 65%، من 4.8 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، وذلك لعدم الحاجة.

وأفادت "بتروكيم"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن هذا التخفيض يعتمد على موافقة الجهات المختصة، ويصعب احتساب الأثر المالي حالياً حتى إتمام العملية، والتي يتوقع أن تتم خلال العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن بتروكيم حققت صافي أرباح بلغ 183 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 288 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، وارتفاع في الإيرادات الأخرى.

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 622 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 40.3%.