شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات دبي الوطني" يؤسس أول بنك رقمي للأعمال في الدولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأربعاء، عن تأسيس أول بنك رقمي للأعمال في الإمارات "E20"، مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ذكرته البيان الإماراتية.

وقال البنك، إن "E20" تم تأسيسه ليتيح للشركات الناشئة والملاك الأفراد وأصحاب الأعمال المستقلة والعاملين في اقتصاد المهارات وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تكنولوجيا التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية فتح الحسابات المصرفية وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بسهولة عبر تطبيق للهاتف المتحرك.

كذلك يسمح E20 بالوصول أيضاً إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعدهم في إدارة أعمالهم.

وبحسب دراسة نشرتها غرفة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد مؤخراً حول أبرز التحديات المصرفية التي تواجهها الشركات الجديدة والناشئة، يرى قرابة 65% من رواد الأعمال المشاركين في الاستطلاع أن الخدمات المصرفية تمثل التحدي الأول بالنسبة لهم، حيث يستغرق فتح حساب مصرفي فترة طويلة تصل أحياناً إلى ثلاثة أشهر. ومن هنا تأتي أهمية "E20" الذي سيتيح لرواد الأعمال فتح حساب مصرفي بسرعة.

وإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية، سيوفر "E20" الأدوات الرقمية اللازمة التي تمكن أصحاب الأعمال من إعداد الفواتير وتتبع المستحقات وعرض بيانات الأرباح والخسائر بسهولة، وتنفيذ وتسوية المدفوعات للبائعين والموردين.

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كذلك سيقدم "البنك الرقمي للأعمال" معلومات حول مستحقات ضريبة القيمة المضافة والنفقات والتدفقات النقدية لمساعدة العملاء على إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى، إلى جانب المزايا التي ستساعدهم على تلقي المدفوعات بطريقة أسرع.

وبذلك يصبح "E20" ثاني بنك رقمي يطلقه بنك الإمارات دبي الوطني في أعقاب النجاح الذي حققته Liv، منصة الهاتف المتحرك الأولى من نوعها في المنطقة والتي تجمع بين الخدمات المصرفية ونمط الحياة العصرية لتواكب احتياجات جيل الألفية و الجيل "زد".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحاً من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 ميار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.