شكرا لقرائتكم خبر عن "جلفار" تنظر في استخدام الاحتياطي لإطفاء الخسائر في 29 سبتمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" النظر في استخدام كامل الاحتياطي الاختياري وجزء من الاحتياطي القانوني للشركة، خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، بأن الاحتياطي الاختياري يبلغ 184.8 مليون درهم، فيما يبلغ الإحتياطي القانوني 376.9 مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 561.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018.

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وسبق أن وافقت الجمعية العمومية للشركة، في يوليو الماضي، على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 96.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 30 مليون درهم خلال الربع المُقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 187.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 48.4 مليون درهم خلال النصف المُقابل من 2018.