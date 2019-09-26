شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزي السعودي يؤكد أن الاعتداء على أرامكو ليس له أثر "نقدي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) إن الاعتداء التخريبي على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية لم يكن له أي "أثر نقدي" في السيولة المالية بالبنوك.

وأضاف الدكتور أحمد الخليفي ، أن البنوك السعودية لم تشهد أي حركة غير عادية لسحب الأموال، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لن يكون بعيدا عن توقعات صندوق النقد الدولي، بحسب "العربية".

وفي الأسبوع الماضي، قال الخليفي لرويترز إنه من غير المتوقع أن يتسبب الهجوم، الذي أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط في المملكة وألحق أضرارا بأكبر معمل لمعالجة النفط الخام في العالم، في أي نقص في السيولة لدى البنوك السعودية.

وكان الخليفي قال بمؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إنه لا يتوقع أن يؤثر الطرح العام الأولي لشركة أرامكو على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لأن كل المؤشرات مازالت قوية، مضيفا أن نسبة القروض إلى الودائع مازالت عند 78%، في حين أن الحد الأقصى لها هو 90%.

وأشار محافظ ساما إلى ارتفاع فائض ميزان المدفوعات الذي تجاوز 113 مليار ريال مع تراجع تحويلات العاملين الأجانب.

وقال إن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تجاوزت 507 مليارات دولار في أغسطس الماضي.

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وتحدث عن انخفاض تحويلات العاملين الأجانب 12% في النصف الأول إلى 73 مليار ريال من 83 مليار ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

وقال المحافظ إن معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي السعودي مازال عند 20%.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الأسبوع الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.