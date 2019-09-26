شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك بالإمارات تضخ 32 مليار درهم بالقطاع الصناعي والتجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات 31.8 مليار درهم للقطاع الصناعي والتجاري خلال عام.

وارتفع رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع إلى 815.6 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع رصيدها البالغ 783.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتظهر البيانات أن القطاع الصناعي والتجاري استحوذ على 55.3% من إجمالي التمويل والتسهيلات المصرفية المقدمة لجميع القطاعات في السوق المحلية، والبالغة قيمتها 57.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وبلغت حصة القطاع 42.5% من إجمالي التمويل المصرفي الممنوح للمقيمين وغير المقيمين خلال الفترة، والبالغ 74.8 مليار درهم.

والبيانات تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي يسير بخطى ثابتة على طريق التمكين نحو مزيد من تنويع مصادر الدخل، وهو الأمر الذي ظهر تأثيره بوضوح خلال العامين الأخيرين.

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كما تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي أصبح يتمتع بها منحته الدعم اللازم لتخطي الآثار التي ترتبت على التباطؤ في النمو الاقتصادي والتغيرات في سوق النفط العالمي.

وفي المقابل، تراجع تركيز البنوك على قطاع تمويل الأفراد في الدولة، الذي انخفض رصيده بنحو 6 مليارات درهم ليبلغ 333 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع 339 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018.

وتؤكد البيانات أن البنوك استمرت في تعزيز السيولة المتوافرة لديها، وأعادت هيكلة موجوداتها، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين قدرتها على الالتزام بمعايير بازل 3.

وقد زادت البنوك احتياطياتها لدى المصرف المركزي بنحو 25 مليار درهم لتبلغ 295 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع رصيدها في نفس الفترة من 2018.

وضخت استثمارات جديدة في السندات ذات العائد المضمون وسندات الدين والصكوك والأسهم بنحو 65 مليار درهم جديدة، ليرتفع رصيدها في هذا المجال إلى أكثر من 384 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع أغسطس 2018.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 ارتفع رصيد قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) بنحو 17 مليار درهم جديدة، لتبلغ 372 مليار درهم تقريباً بنهاية أغسطس 2019، مقارنة مع 255 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.