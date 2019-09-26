شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تقتنص 84 % من الاستثمار الأجنبي بالبورصات العربية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت سوق الأسهم السعودية على نصيب الأسد من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة 84% بما يعادل 13 مليار دولار "48.8 مليار ريال".

وبلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية، بما فيها تداولات العرب خلال النصف الأول 2019، نحو 15.55 مليار دولار مدعومة بأداء الربع الثاني، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية بالبورصات العربية في الربع الثاني نحو 11 مليار دولار ونحو 4.5 مليار دولار في الربع الأول. وبذلك سجلت تدفقات الأجانب صافي شراء للربع الثاني على التوالي.

وحققت السوق السعودية، وكذلك سوق الإمارات والبورصة الكويتية وسوق قطر، أعلى التدفقات من بين الدول العربية، فيما شهدت سوق مصر صافي تدفق سالبا خلال الفترة.

وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية، بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على “اتفاقيات المبادلة” فقط.

Advertisements

ونفذت المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين “فوتسي راسل”، و”إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة، يوم 18 مارس 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 مارس 2019.

وبناء على ما أعلنته “فوتسي راسل” ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، نفذت المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 % من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وفي التاريخ نفسه، نفذت المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر “إس آند بي داو جونز”، التي ستتم على مرحلتين، حيث نفذت المرحلة الأولى بنسبة 50 % من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

ونفذت المرحلتان الثانية والثالثة من الانضمام إلى مؤشرات فوتسي في الأول من مايو الماضي و24 يونيو الماضي بوزني 15 و25 % على التوالي.

يشار إلى أن الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة جذب تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" للأسهم السعودية بنحو 78.9 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بـ193.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 114.4 مليار ريال.