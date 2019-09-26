شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك للحفر" تنجز أول بئر بحرية في "أم اللولو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنجزت شركة "أدنوك للحفر"، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أول بئر من خلال تقديم خدمات متكاملة لحفر وتهيئة الآبار، في حقل "أم اللولو" البحري بإمارة أبوظبي.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فقد تمكنت الشركة هذا العام من إكمال 14 بئراً برية من خلال تقديم خدمات حفر متكاملة.

وهذا يؤكد التزام "أدنوك للحفر" بدعم مسيرة النمو والتطور التي تهدف لترسيخ مكانتها بوصفها شركة رائدة في تقديم خدمات شاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز.

Advertisements

وتعتبر هذه أول بئر بحرية يتم حفرها بطريقة خدمات الحفر المتكاملة لصالح "أدنوك البحرية" أحد عملاء الشركة، ويأتي الانتهاء من إكمالها قبل الخطة الزمنية المقررة وضمن الميزانية المحددة، ويمثل ذلك أفضل أداء من حيث كفاءة عمليات الحفر.

وتخطط أدنوك لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية 40% بحلول عام 2025، وزيادة عدد الآبار غير التقليدية، حيث تستهدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.

وتسهم توسعة خدمات أدنوك للحفر وتعزيز قدراتها في مجال حفر وتهيئة الآبار بتمكين أدنوك للحفر من الاستفادة بشكل أفضل من خطط النمو هذه، وتدعم جهود أدنوك لزيادة الربحية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه.

وتسهم حقول أدنوك البحرية بنحو 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية للشركة.