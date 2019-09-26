شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين بالإمارات تعدل تنظيم تسويق الوثائق عبر البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت هيئة التأمين الإماراتية قرارين جديدين، الأول بشأن تعديل تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، والثاني خاص بتعديل تعليمات تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك.

ونص القرار الأول بأن تضاف عبارة «وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين» إلى عنوان قرار مجلس إدارة هيئة التأمين وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة، وذلك بحسب صحيفة البيان.

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والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين، كما تسري على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.

فيما نص القرار الثاني على تعديل بند بالقانون ليصبح "أن يكون قد خضع إلى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفى ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها".

وألغى القرار نص المادة : "يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تمكن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم".