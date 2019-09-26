شكرا لقرائتكم خبر عن %134 نمو التصرفات عقب تشكيل "العليا للتخطيط العقاري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة الاستثمارات التراكمية في القطاع العقاري في دبي 1.454 تريليون درهم فيما نمت قيمة التداولات العقارية في دبي بنسبة 134% عقب الإعلان عن قرار تشكيل "اللجنة العليا للتخطيط العقاري" مطلع سبتمبر الحالي بالإمارة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي اطلعت عليها "أخبار اليوم" فإن المبادرات والقرارات الحكومية حفزت مؤشرات أداء القطاع العقاري، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات بالقطاع منذ بداية العام 2019 أكثر من 56 مليار درهم.

وبلغ إجمالي عدد المشاريع المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1863 مشروعاً فيما بلغت القيمة التراكمية الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي 3.103 تريليون درهم من خلال عدد معاملات تراكمية بلغت 796 ألف معاملة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التراكمية في القطاع العقاري في دبي 1.454 تريليون درهم، فيما بلغ إجمالي عدد الاستثمارات 715 ألفاً من خلال 374 ألف مستثمر.

وارتفعت نسبة مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 6.9% خلال العام 2017 إلى 7.2% بنهاية العام 2018 لتصل إلى 27.7 مليار درهم.

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وارتفعت مساهمة قطاع التشييد من 6.2% إلى 6.4% لتصل إلى 25.39 مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 224 مليار درهم خلال العام 2018، نسبة 54% منها من خلال التمويلات العقارية، وتم تسجيل 156 مليار درهم تصرفات عقارية خلال العام 2019 من خلال 38 ألف معاملة.

والتصرفات المسجلة خلال العام 2019 توزعت بواقع 85.925 مليار درهم لمعاملات الرهن العقاري و54.26 مليار درهم للمبيعات مقابل 15.54 مليار درهم للتصرفات الأخرى.

واحرز القطاع العقاري في إمارة دبي تقدمًا في مؤشرات التنافسية العالمية وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أداءً متميزًا، وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم، ووصلت إلى المركز 11 عالميًا.

وأعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منتصف الشهر الجاري تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.

وحسب بيانات صادرةعن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن (شقق وفلل) بالإمارة نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري.