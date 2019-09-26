الأسهم ترزح بين ضعف السيولة وتردد المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

رزحت الأسهم المحلية أمس، ما بين ضعف السيولة، وتردد المستثمرين في الدخول، الأمر الذي أعاد المؤشرات للتحرك ضمن نطاقات ضيقة، لحين اتضاح الرؤية أكثر في الأسواق.

تراجعت شهية الشراء نسبياً، مع تنفيذ الأجانب مشتريات تكاد لا تذكر، بعد أن اكتفوا ب371 ألف درهم فقط كمحصلة شراء في دبي، واتجهوا نحو التسييل بأبوظبي ب21.7 مليون محصلة بيع.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 225.7 مليون درهم، منها 112.7 مليون درهم في دبي، و113 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 132.5 مليون سهم، توزعت بواقع 95.8 مليون سهم في دبي، و36.7 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 67 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 37 شركة.

ونزل مؤشر سوق دبي المالي على نحو هامشي، بنسبة 0.04% عند مستوى 2802.35 نقطة، مع نزول أسهم العقار والاستثمار والخدمات والسلع والتأمين والاتصالات.

ونزل قطاع العقار بنسبة 0.1% بعد نزول سهم «إعمار العقارية» 0.63%، و«داماك» 1.32%، في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.97%، و«إعمار مولز» 1.6%، و«أرابتك» 2.4%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.53% بعد هبوط سهم «دبي للاستثمار» 0.79%، وذلك أمام ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.11%، واستقرار «شعاع كابيتال».

وبالعكس، ارتفع قطاع البنوك 0.23% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.76%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

كما ارتفع قطاع النقل 0.69% بعد ارتفاع سهم «العربية للطيران» 0.82%، و«أرامكس» 1%

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع 0.24% عند مستوى 5088.45 نقطة، بعد ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة.

وزاد قطاع البنوك 0.45% بدعم من ارتفاعات «أبوظبي الأول» 0.8%، و«أبوظبي التجاري» 0.12%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.61% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الطاقة 0.23% مع نمو سهم «دانة غاز» 0.74%

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 1.4% مع انخفاض سهم «الدار» 1.4%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.54%. وهبط قطاع الاستثمار 1.15% مع هبوط سهم «إشراق» 1.71%، و«الواحة كابيتال» 1%.

وعلى صعيد التداولات بسوق دبي تصدر القائمة، سهم «جي إف إتش» بقيمة 20.7 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.25% مغلقاً عند 0.87 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 18.26 مليون درهم، ليغلق عند 5.28 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية»، وحصد سيولة ب16.5 مليون درهم، مغلقاً عند 4.74 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر القائمة «أبوظبي الأول» بقيمة 32.84 مليون درهم، مغلقاً عند 15.18 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 27.45 مليون درهم، وأقفل عند 0.07 درهم، ثم سهم «الدار» بسيولة ب17 مليون درهم، مغلقاً عند 2.12 درهم.

وسجل سهم «أرابتك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 2.4% مغلقاً عند 1.71 درهم، وبالعكس، انخفض سهم «الصفوة مباشر» بنسبة 9.76% مغلقاً عند 0.259 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي، سهم «الشارقة للأسمنت» الارتفاع الأكثر بنسبة 11.11% مغلقاً عند درهم واحد، وفي المقابل، سجل سهم «الجرافات البحرية» الانخفاض الأكثر بنسبة 8.82% مغلقاً عند 3.1 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 41.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و38.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 41.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 20 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و21.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم على أسهم شركات «أرابتك»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«تبريد»، و«العربية للطيران»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات، «رأس الخيمة العقارية»، و«الاتحاد العقارية»، و«أدنوك للتوزيع».

وظل التباين هو المسيطر على أداء المحافظ الاستثمارية، التي واصلت الشراء بدبي، بصافي استثمار بلغ 2.6 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل، بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 7.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 2.6 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 7.3 مليون درهم محصلة شراء.