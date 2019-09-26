خطة لتوسيع أسواق صادرات 200 مؤسسة وطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت كل من وزارة الاقتصاد وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عن التزامهما المشترك بدعم المصدرين والمستثمرين في دولة الإمارات للتوسع عالمياً، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز وتحفيز التجارة غير النفطية للدولة، ولا سيما أنشطة التصدير. وستعمل وزارة الاقتصاد والاتحاد لائتمان الصادرات بشكل وثيق لدعم أكبر 100 شركة مصدرة وأكبر 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تصدير البضائع والخدمات للأسواق العالمية. وسوف تعمل الجهتان الاتحاديتان بشكل مشترك على وضع خطة لتعزيز الصادرات وتنمية التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2019 وللأعوام المقبلة من 2020-2023، بالإضافة إلى خطة للاستثمار لتعزيز تنافسية وتوسيع أسواق الشركات المصدرة في الإمارات.

ومن خلال التعاون بين الجهتين، سيتم العمل على توفير معلومات السوق، وتسهيل التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى تقديم حلول تأمين الصادرات للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك من أجل تسريع الصادرات وتوفير الأدوات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية العالمية. وسوف تقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتثقيف المصدرين وإسداء المشورة لهم من خلال برامج التدريب والندوات وتقييم مخاطر ائتمان الصادرات. كما سيدعم الطرفان الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بمعلومات قيمة عن الأعمال التجارية الجارية والمستقبلية والاستثمارات والمشروعات في دول العالم الثالث. وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: سيلعب هذا التعاون دوراً حيوياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفي تهيئة بيئة أعمال داعمة للمصدرين. ومن شأن هذه الشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات أن تدفع باتجاه نمو قطاع التصدير من خلال تعزيز قدرات المصدرين في دولة الإمارات على المنافسة عالمياً.وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن تحقيق التوافق والتكامل بين الخدمات والتسهيلات المقدمة لمصدرين وتطوير برامج مشتركة في هذا الصدد مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات من شأنها تعزيز قدرات الصادرات الوطنية وتمكينها في المنافسة بالأسواق العالمية بما يخدم توجهات الدولة في تنويع صادراتها غير النفطية وضمان استدامة نموها.

وقال ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات: سيمهد التعاون بين الاتحاد لائتمان الصادرات ووزارة الاقتصاد الطريق أمام نمو تجاري أقوى وتنمية اقتصادية مستدامة، تعكس المكانة التي تتمتع بها الإمارات كواحدة من أكبر 15 دولة مصدرة في العالم. وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: يؤكد هذا التعاون من جديد التزامنا بدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي غير النفطي لدولة الإمارات. وتعتبر هذه الشراكة بالغة الأهمية في تحقيق أهداف الاتحاد لائتمان الصادرات.