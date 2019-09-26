1.28 مليار درهم السندات الإضافية لرأس المال لـ «الفجيرة الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجح بنك الفجيرة الوطني، في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن شريحة الشق الأول بقيمة 1.284 مليار درهم (350 مليون دولار أمريكي) بعائد ثابت عند 5.875٪، والذي يمثل أول إصدار لبنك الفجيرة الوطني في أسواق رأس المال الدولية، متوافق مع المبادئ التوجيهية لبازل 3 الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مارس/آذار 2018.

وأعلن بنك الفجيرة الوطني، في يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، عن حملة ترويجية عالمية شاملة تغطي مواقع المستثمرين الرئيسيين من ذوي الدخل الثابت في كل من هونج كونج، سنغافورة، دبي، أبوظبي ولندن، على أن يتم إصدار حزمة جديدة من سندات الشق الأول الدائمة والتابعة للائحة التنظيمية S للدولار الأمريكي، غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات وغير المصنفة ائتمانياً.

وبعد الانتهاء من الحملة الترويجية، وعلى خلفية ردود الفعل القوية التي وردت من المستثمرين العالميين إلى جانب ظروف السوق الداعمة، أصدر بنك الفجيرة الوطني السعر الأولي من «منخفض إلى منتصف 6٪» في التاسعة صباحاً بتوقيت دبي في 24 سبتمبر 2019. نما سجل الطلبات بشكل ملحوظ مع عرض قوي من المستثمرين العالميين. أدى ذلك الزخم القوي في نهاية المطاف إلى إطلاق سندات الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة 350 مليون دولار أمريكي وبنسبة فائدة 5.875٪ (والذي يعادل هامشاً قدره 430.1 نقطة أساس علاوة على سندات الخزانة الأمريكية ذات الخمس سنوات) بعد مراجعة واحدة من مؤشر السعر الأولي. وكان السعر النهائي حوالي 62.5 نقطة أساس داخل النهاية الأوسع للسعر الأولي مما يعكس اهتمام المستثمرين القوي. بالإضافة إلى ذلك، جذبت الصفقة طلباً قوياً حيث أغلق سجل الطلبات عند أكثر من 1.5 مليار دولار، وهو أكثر من أربعة أضعاف الاكتتاب.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «نحن سعداء للغاية برؤية ردود الفعل القوية الناتجة عن إصدارنا الأولي العام والذي حصل على طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين. وهذه شهادة على تفرد استراتيجيتنا في العمل».

وتم تخصيص دفتر الطلبات النهائي، والذي تجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، للمستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط (58٪) وآسيا (22٪) وأوروبا (10٪) والمملكة المتحدة (10٪).

بالإضافة إلى ذلك، كانت مشاركة العديد من المستثمرين من مختلف المؤسسات الاستثمارية متوازنة بشكل جيد مع البنوك (38٪)، والبنوك الخاصة (28٪)، ومديري الصناديق (32٪) والمستثمرين الآخرين (2٪).