«سيتي سكيب» يعزز الفرص الاستثمارية الواعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صباح أمس، معرض «سيتي سكيب العالمي» في مستهل دورته التاسعة عشرة، والمُقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويُعَد الأكبر من نوعه في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الشرق الأوسط، وتستمر فعالياته حتى ال 27 من سبتمبر الجاري بمشاركة مجموعة من أهم العارضين والمستثمرين والمصممين العقاريين من المنطقة والعالم.

وأكد سموه خلال الزيارة أهمية القطاع العقاري ودوه في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تأكيد تنافسيتنا في هذا القطاع.

وأشاد سموه بالتنظيم الجيد للمعرض الذي أصبح منصة عقارية عالمية تربط الخبراء العقاريين بالمبدعين ضمن مختلف مجالات وتخصصات القطاع العقاري، كما أنه بات فرصة لتمكين السوق العقاري من التواصل المباشر بين مختلف الأطراف المعنية به، للاستفادة من الفرص المتاحة واكتشاف المزيد منها.

رافق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال الجولة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وخليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران.

بلدية دبي

بدأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جولته في معرض «سيتي سكيب» بزيارة منصة بلدية دبي، حيث اطلع سموه من داوود الهاجري مدير عام البلدية على أحدث مشاريعها ومبادراتها.

نخيل

توجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى منصة «نخيل»، حيث استمع من علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة إلى شرح حول المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة في مناطق مختلفة من دبي، من بينها الفرجان، وأزور ريزيدنسز في نخلة جميرا، وفلل ند الشبا، وذا بالم تاور في نخلة جميرا، وأبراج التنين في مدينة التنين.

الجناح السعودي

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جناح وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية في المعرض، وتعرف من مسؤولي الوزارة إلى الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات.

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الدار العقارية

توجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى مقر شركة «الدار» العقارية، حيث اطلع على أحدث المشاريع التي تنفذها الشركة وتفاصيل «العشرة الأفضل» والمزايا والإعفاءات التي تقدمها الشركة لزوار المعرض على مدار عشر سنوات، وزار سموه منصة شركة تلال «واستمع إلى تفاصيل مشروع مدينة «التلال».

رأس الخيمة العقارية

وشملت زيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الجناح الخاص بشركة «رأس الخيمة العقارية»، كما زار سموه منصة «ديستريكت 2020»، إضافة إلى مقر شركة «عزيزي».

وتضمّنت الجولة منصة شركة «أرادا»، حيث استمع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى تفاصيل مشروع «ذا بوليفارد» ضمن مشروع الجادة العملاق في قلب إمارة الشارقة، ويضم ثلاثة أبراج سكنية في مجمع «إيست فيليدج» العصري.

اختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، جولته في معرض «سيتي سكيب العالمي» بزيارة جناح «ميدان»، حيث استمع من سعيد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان» إلى شرح حول تفاصيل تنفيذ مشاريع مدينة «محمد بن راشد آل مكتوم - دستركت ون»، كما اطلع سموه على نموذج مجسّم للمدينة يوضح أبرز تطوراتها ومناطقها الحيوية.

اليوم الأول

وشهد اليوم الأول من معرض «سيتي سكيب العالمي» انعقاد سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة، مثل «حوارات سيتي سكيب» المستمرة لمدة ثلاثة أيام، وهي محاضرات مجانية ومتاحة للجمهور يقدمها خبراء من شركات التطوير العقاري والاستشارات، بينما استضافت منصة «سيتي سكيب إنتليجنس» نخبة من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات.

مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 158 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 190 مليون درهم، و146 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 210 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الكرامة، ثم مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وسجلت منطقة الكرامة مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، وسجلت منطقة الثنية الرابعة مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.(وام)