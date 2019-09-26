«وول ستريت» تفلت من ضغوط إجراءات عزل ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت الصين الولايات المتحدة بحذف كافة قيود الرسوم الجمركية غير المبررة، مع سعي البلدين لاستئناف المحادثات التجارية، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن، قد يبرم في وقت قريب جداً.

وقال وزير الخارجية الصيني أول أمس الثلاثاء: إن العلاقات الصينية الأمريكية اليوم عادت مجدداً إلى مفترق الطرق، «وفي الوقت الذي تنفتح فيه الصين بشكل أكبر تجاه العالم، نتوقع أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه تجاه الصين وحذف كافة القيود غير المبررة»، بحسب محطة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية. وأضاف وانج يوي: «باختصار، جهود الصين وإنجازات الإصلاح والانفتاح في العقود العديدة الماضية يجب أن يتم اعتبارها بشكل أكبر، لا يجب أن يتم تجاهل أو إنكار ذلك عمداً».

وشدد المسؤول الصيني أن بكين لا تلعب «لعبة صراع العروش» على الساحة الدولية، مضيفاً: «حتى الآن وفي المستقبل القريب فإن الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم».

ويرى وزير خارجية الصين أن الخلافات التجارية ما بين الصين والولايات المحتدة في العام الماضي ألحقت الضرر بالدولتين، «خسائر لم يكن من المستحسن أن تحدث وعلى الدولتين أن تكتشفا مناطق جديدة للتعاون»، ويأتي ذلك مع اقتراب عقد مباحثات تجارية بين الدولتين بعد أسبوعين.

وفي أسواق المال، خضعت مؤشرات الأسهم العالمية لضغوط توترات التجارة نتيجة ضبابية الموقف التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إضافة إلى تعثر الاتفاق بين واشنطن وطوكيو على مسارات الاتفاق التجاري النهائي بينهما، وفيما حدت ارتفاعات لبعض الأسهم من خسائر المؤشرات، وقعت الأسواق العالمية فريسة لمتاهات القلق من التحرك لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما أفلت مؤشرات «وول ستريت» بعد ارتدادها للمنطقة الخضراء عقب تصريحات الرئيس الأمريكي حول قرب التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات أمس الأربعاء، قبل أن تتراجع بضغوط قلق المستثمرين من التحرك لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، لكنها سرعان ما ارتدت عقب تصريحات ترامب.

وخلال تداولات جلسة أمس، ارتفع داو جونز 150 نقطة، أو 0.6٪، في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.24٪ بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.25٪، وعلى صعيد الشركات قفز سهم «نايك» بنسبة 5.3٪ بعد صدور نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وأفلتت «وول ستريت» من ضغوط إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً بعد اتهامه بممارسة الضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق يخص نجل المرشح الديمقراطي جون بايدن الذي كان يعمل لدى إحدى الشركات الأوكرانية لتزويده بمعلومات شخصية، ورداً على إجراءات إقالته، قال ترامب إنه يتعرض لأسوأ معاملة في تاريخ الولايات المتحدة

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء، إذ قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، ونزل مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2%، ليتصدر قائمة القطاعات الفرعية الرئيسية الهابطة، بينما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ونزل المؤشر داكس الألماني الذي يعتمد على الصادرات 0.5%.

وفي آسيا، نزل المؤشر نيكاي القياسي 0.4% إلى 22020.15 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 18 سبتمبر/‏‏‏‏‏ أيلول، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2%.