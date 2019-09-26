شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تدرس العوامل المؤثرة في الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «العوامل المؤثرة في سعر الأسهم» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها غرفة عجمان لموظفيها بهدف تنويع معلوماتهم وتثقيفهم اقتصادياً وإطلاعهم على مختلف المجالات التي تعزز مهاراتهم بما ينعكس على جودة مخرجات العمل.

حضر الحلقة، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وموظفو الغرفة.

وأكد عبدالله المويجعي أن «غرفة عجمان» تولي تطوير كوادرها البشرية أهمية خاصة لمواكبة المستجدات على الساحة الاقتصادية من خلال الاعتماد على سلسلة الحلقات النقاشية والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «غرفة عجمان» تدرس العوامل المؤثرة في الأسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.