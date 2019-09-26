شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية مفتوحة للتوطين في «الإ مارات».. وخطة لتحفيز وظائف أطقم الضيافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد العزيز العلي النائب التنفيذي لرئيس مجموعة الإمارات - الموارد البشرية، أن مجموعة الإمارات تتبنى سياسة استراتيجية للتوطين تقوم على استقطاب المواطنين وتوظيفهم وتوفير برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهاراتهم، وذلك بتوجيهات مباشرة ودعم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الذي يحرص على دعم المواطنين.

قال عبد العزيز العلي في لقاء مع وسائل الإعلام، إن المجموعة لديها ميزانية مفتوحة للاستثمار في «التوطين»، لاستقطاب المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مختلف الوظائف، فضلاً عن المزايا والفوائد المقدمة لهم خلال رحلة عملهم، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات والمجموعة» تعتبر جهة عمل جذابة للمواطنين الذين يرونها مكاناً للتحدي والتقدم الوظيفي والعمل في بيئة حافلة بالابتكار والتطور المستمر، بدلاً من الوظائف التقليدية.

وأشار إلى أن «الإمارات» تقدم برامج تدريبية وتأهيلية للموظفين الإماراتيين في وظائف مثل الطيارين والمهندسين وغيرها، حيث تنفق 1.4 مليون درهم على تدريب المواطن الإماراتي خلال عامين لشغل وظيفة الطيار، فيما تنفق 1.3 مليون درهم لتدريب المهندس الإماراتي خلال 4 سنوات، ولذلك توفر الشركة فرصة مهمة للمواطنين الراغبين بالعمل في هذه الوظائف إلى جانب الوظائف الإدارية والأطقم الأرضية وغيرها.

وقال إن الوظائف التي تطرحها «الإمارات» هي مفتوحة للمواطنين الإماراتيين أيضاً والتي تصل إلى 3200 وظيفة حالياً، لكن المواطنين لا يفضلون بعض الوظائف مثل أطقم الضيافة الجوية، مقارنة مع وظيفة الطيارين الأكثر تفضيلاً، مشيراً إلى أن هنالك العديد من التحديات التي تواجههم في استقطاب المواطنين في وظيفة أطقم الضيافة مثل عدم تقبلهم لطبيعة الوظيفة ومهامها، إلى جانب متطلباتها.

وأكد العلي أن «الإمارات» تعمل على تحفيز دخول المواطنين إلى وظيفة أطقم الضيافة الجوية باعتبارها من الوظائف التي تتطلب عدداً كبيراً من الموظفين، حيث تقوم الشركة بإجراء تغييرات على اللباس، ليتلاءم مع حاجات المواطنين والمواطنات في حال أرادوا الانضمام للناقلة.

وأضاف أن الراتب لن يشكل أي تحد للمواطنين ضمن وظيفة «أقطم الضيافة الجوية» وخاصة أن الناقلة توفر راتباً مبدئياً بنحو 18 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى، كما يرتفع الراتب حسب العمل والتطور الوظيفي.

وأكد أن «الإمارات» تطبق أفضل ممارسات الموارد البشرية وعمليات الدعم المبتكرة. وتلتزم بزيادة نسبة مواطني دولة الإمارات سنوياً من خلال توسيع فرص التمكين والترقي الوظيفي، كما أنها ملتزمة بإيجاد فرص للمواطنين الإماراتيين وتدريبهم للعمل في الدائرة الهندسية والخدمات الأرضية وأطقم الخدمات الجوية، وإدارة المحطات الخارجية وقيادة الطائرات من أجل إعدادهم للعب دور رائد في توسعات أسطول طيران الإمارات الحديث الذي يضم الآن 268 طائرة.

ولفت إلى أنه مع ترسخ مكانة مجموعة الإمارات كوجهة مفضلة للعمل بالنسبة للمواطنين، تشمل الوظائف التي يقبل عليها مواطنو دولة الإمارات، بالإضافة إلى الوظائف القيادية، كلاً من القطاعات والوظائف مثل الهندسة والعمليات الجوية وأطقم الخدمات الجوية والعمليات.

470 مواطناً في العمليات ودناتا

يعمل أكثر من 470 مواطناً إماراتياً في استقبال وخدمة ركاب طيران الإمارات في دبي. ويتواصل ركاب الناقلة الإماراتيون بسهولة مع مواطنيهم العاملين في مختلف النقاط.

وأكد العلي أن «الإمارات بدأت» مبكراً بتوظيف مواطني دولة الإمارات لتلبية متطلبات عملياتها فلا قيود على توظيف المواطنين، لكن التدرج في ذلك يهدف إلى تطوير مهاراتهم. ومع أهمية زيادة الأعداد، إلا أننا نضع الأولوية لتدريب وتأهيل موظفينا المواطنين، وأشار إلى أننا طوّرنا على مدى سنوات استراتيجية خاصة بتوظيف المواطنين وفرت إطاراً هيكلياً يتيح لنا قياس وتقييم فعالية برامجنا على المدى الطويل. وأطلقنا استراتيجيتنا للتوطين التي أسميناها «رحلتي» منذ بضع سنوات لضمان توفير الفرص الملائمة للمواطنين وفتح المجال أمامهم للتقدم.

وقال، تتضمن استراتيجية «رحلتي» مراحل ثلاث، هي: تخطيط وتطوير واستبقاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضعهم في مختلف المراكز. وسواء كانوا من خريجي المدارس الثانوية أو حاملي شهادات البكالوريوس، فنحن نضمن تدريبهم وحصولهم على التعليم وتزويدهم بالدعم اللازم للنمو داخل المجموعة.

وأضاف، من خلال «رحلتي»، حددنا هدف التوطين لتوظيف مواطني دولة الإمارات والاحتفاظ بهم، ونقدم مجموعة من الفرص الوظيفية والمنح الدراسية لضمان أن تكون تهيئة الموظفين الجدد للعمل بديناميكية واحتراف في مجموعة الإمارات. ولا تقتصر خططنا على بلوغ الأعداد المستهدفة فقط، ولكننا نعمل على المساهمة في ازدهار بناء الوطن من من خلال الاستثمار في العنصر البشري.

وأوضح أن لدينا خططاً مستقبلية قوية للمواطنين الذين سيدخلون سوق العمل، مثل الاتفاقيات مع مؤسسات حكومية وتعليمية لاستقطاب أفضل الكفاءات، واستخدام علاقاتنا مع الشركات العالمية لوضع برامج للتطوير، وتحسين أنظمة التطوير الوطنية بما في ذلك تطبيق رحلتي Rehlaty App وتصميم خطة قوية للتقدم الوظيفي في المستقبل للمحافظة على الكفاءات الوطنية.

550 مهندساً ومهندسة

تخرج أكثر من 550 مهندساً ومهندسة من أبناء الدولة من برنامج الإمارات للتدريب الهندسي، وهم يعملون الآن في صيانة وإصلاح الطائرات. وبالإضافة إلى ذلك ترتبط مجموعة الإمارات بعلاقات شراكة وثيقة مع مؤسسات عالمية رائدة لضمان تمتع المديرين المواطنين ببرامج تدريب وتأهيل طبقاً لأرفع المعايير العالمية، منها علاقة التعاون مع شركة «رولز رويس» في مركز التعليم والتأهيل المهني المخصص حصرياً لمواطني الدولة ويتولى تعليمهم تقنيات ومهارات حيوية، مثل إدارة الموارد وكيفية بناء فريق فعال والعلوم المالية واستراتيجيات الناقلة الجوية ومبادئ التنافسية والتسويق.

7 منح دراسية وبرامج داخلية للمواطنين:

* برنامج إدارة الطيران

* برنامج سلسلة التوريد

* برنامج «تكنولوجست»

* برنامج الطيارين المواطنين

* برنامج مهندس صيانة طائرات مرخص

* برنامج كنغستون: برنامج تكميلي مدته سنة واحدة في المملكة المتحدة لفنيي الطائرات المواطنين

* دبلوم أمن الطيران المدني

13 برنامج تطوير وظيفي للمواطنين على اختلاف مراكزهم ودرجاتهم

Advertisements

* برنامج مديري المحطات الخارجية

* برنامج مديري خدمات المطار للمحطات الخارجية

* برنامج الشحن للمحطات الخارجية

* برنامج الهندسة

* برنامج دناتا للسفريات

* برنامج خدمات المطار

* برنامج «رواد» في الدائرة الأمنية

* برنامج 3D القيادي من ماريوت

* المستقبل والثقافة من جنرال إلكتريك

* تطوير الخدمات الاستراتيجية للمديرين التنفيذيين في المطارات والخطوط الجوية من إيرباص

* برنامج تطوير القيادة وإدارة الأعمال من رولز رويس

* البروتوكول الدبلوماسي والآداب من طيران الإمارات

* برنامج المواهب الأكاديمية الشابة من DHL

675 في العمليات الجوية

يضم فريق العمليات الجوية في طيران الإمارات الآن 675 مواطناً إماراتياً، بمن فيهم طيارون عاملون وطيارون متدربون ومدربون في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين الكائنة في مطار آل مكتوم الدولي- دبي وورلد سنترال، والمجهزة بأحدث وأرقى معدات وتقنيات وبرامج تدريب الطيارين وأكثرها تكاملاً، لتلبي بذلك مختلف الاحتياجات التدريبية ضمن هذا القطاع الحيوي.

..و65 في أطقم الخدمات

تشجع طيران الإمارات المواطنين على اقتحام مجال الضيافة الجوية، الذي يضم حالياً أكثر من 65 مواطناً يعملون مضيفين جويين وأرضيين وفي تقديم الخدمات والتموين. وبالتركيز على مفهوم كرم الضيافة العربية، سيكون المواطنون الذين يعملون في هذا المجال بمثابة سفراء للثقافة الإماراتية في الأجواء، علماً بأن دور هؤلاء العاملين لا يقتصر على الخدمة، وإنما يلعبون دوراً حيوياً في مجال الأمان والسلامة، كما أن العمل ضمن أطقم الخدمات الجوية يتضمن فرصاً مهنية واعدة للترقي، حيث يحظى المتفوقون منهم بفرص الترقية للعمل كمديري ومشرفي خدمات على الطائرات أو في المقر الرئيس للمجموعة كمديري أطقم. وتزداد يوماً بعد يوم أعداد المواطنين والمواطنات الذين يعملون في هذا المجال المهني الواعد.



مناصب قيادية لـ12 مواطناً

تنقلات في إدارة العمليات التجارية

أعلنت طيران الإمارات عن تعيينات وتغييرات في فريق العمليات التجارية، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة عملائها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق.

ومع الإعلان الجديد عن التغييرات والتنقلات، أصبح 12 من مواطني الإمارات يشغلون الآن أدواراً قيادية في فريق طيران الإمارات للعمليات التجارية. ويعمل هؤلاء مع الناقلة الوطنية منذ أكثر من 10 سنوات، ومعظمهم من خريجي برنامج التدريب الإداري للمواطنين الجامعيين، وقد شغلوا مواقع مختلفة وارتقوا في السلم الوظيفي عن جدارة تامة.

وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات التالية اعتباراً من أول أكتوبر 2019، على أن يرفع مسؤولو العمليات التجارية في الأسواق الرئيسية عبر القارات الست تقاريرهم إلى عدنان كاظم. وهم سالم عبيدالله، وعادل الغيث، وأورهان عباس، و بدر عباس، وتيري أوكوك، وأحمد خوري.

كما ستجرى تنقلات في الدائرة التجارية تشمل عيسى أحمد، وجبر العذيبي، ومحمد سرحان، وأندرو بيرن.

وشملت التغييرات في الدائرة التجارية وتعظيم الإيرادات دينا الهريس، ومحمد الهاشمي، بوب كابلي، وأناند لاكشمينارايانان، وأميت خاندلوال، وبيل كافندش، وموهيت سورال، وهامانث نالاكاندي.

وإلى جانب التعيينات والتغييرات الجديدة في إدارة العمليات التجارية وتعظيم الإيرادات، سوف تواصل مختلف الدوائر الرئيسية الأخرى تقديم الدعم إلى عدنان كاظم، وعلى رأسها: نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن، الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات وكارين بل- رايت، نائب رئيس أول التجزئة ومراكز الاتصال وأزهر كاباندوانجوالا، نائب رئيس أول التخطيط- برمجة وضبط الشبكة وتريفور تشونغ، نائب رئيس تخطيط واقتصاديات الخطوط وروجيريو لياو، نائب رئيس تخطيط وبحوث الأسطول وسيرياك باثروز، مدير أول بحوث السوق.