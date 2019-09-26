شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
* يجتمع مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية «جلفار»، 29 الجاري، للموافقة على استخدام كامل الاحتياطي الاختياري، والبالغ 184 مليون درهم، وجزء من الاحتياطي القانوني للشركة ويبلغ 376.9 مليون درهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة، كما هي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 والبالغة 561.7 مليون درهم.
* أعلنت شركة «واحة الزاوية» عن تحويل مشروعها (الذي يتم تطويره على قطعة أرض رقم 200، حوض شيباك - الفقع -مدينة العين)، رسمياً، كمنطقة استثمارية رقم 22 في إمارة أبوظبي، والأولى في مدينة العين، بحيث تصبح متاحة للتملك من قبل جميع الجنسيات في الدولة وخارجها.
* يجتمع مجلس إدارة شركة «المستثمر الوطني» في مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم، لمناقشة فرص استثمارية جديدة.
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