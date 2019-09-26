الاقتصاد

إفصاحات

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شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن أن ناجح عوض لم يعد الرئيس التنفيذي المالي للشركة اعتباراً من 24 سبتمبر/أيلول، حيث تم تعيين يحيى راشد الفلاسي في المنصب بدلاً منه.

* يجتمع مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية «جلفار»، 29 الجاري، للموافقة على استخدام كامل الاحتياطي الاختياري، والبالغ 184 مليون درهم، وجزء من الاحتياطي القانوني للشركة ويبلغ 376.9 مليون درهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة، كما هي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 والبالغة 561.7 مليون درهم.

* أعلنت شركة «واحة الزاوية» عن تحويل مشروعها (الذي يتم تطويره على قطعة أرض رقم 200، حوض شيباك - الفقع -مدينة العين)، رسمياً، كمنطقة استثمارية رقم 22 في إمارة أبوظبي، والأولى في مدينة العين، بحيث تصبح متاحة للتملك من قبل جميع الجنسيات في الدولة وخارجها.

* يجتمع مجلس إدارة شركة «المستثمر الوطني» في مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم، لمناقشة فرص استثمارية جديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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