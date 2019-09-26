مصنعو المشروبات المحلاة يترقبون الحد من تأثيرات «الانتقائية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أعرب مصنعو وموردو المشروبات والأغذية المحلاة في الإمارات عن تفاؤلهم وترقبهم لقرارات حكومية تجاه تطبيق الضريبة الانتقائية المقرر 2020، والتي من شأنها مساعدة الصناعة الوطنية على مواصلة الاستثمار والنمو في أسواق الدولة، فضلاً عن المنافسة في الأسواق الخليجية والإقليمية، وسط مخاوف كبيرة من تأثير الضريبة في الصناعة بشكل عام.

قالوا مصنعو وموردو المشروبات والأغذية المحلاة على هامش «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2019»، الذي استضافته مجموعة «مصنعي الأغذية والمشروبات» في دبي لأول مرة صباح أمس، بحضور مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي: إن قطاع الأغذية والمشروبات يمر بتحديات صعبة في الفترة الحالية؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي رفعت من سقف التحديات، المتمثلة في تراجع الاستهلاك والإجراءات الحمائية؛ بفعل الحرب التجارية العالمية.

وأكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، في تصريحات على هامش المنتدى، ضرورة العمل؛ للتغلب على التحديات التي تواجه صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة، معرباً عن تفاؤله بإعطاء المصنعين الوقت الكافي لتطبيق الضريبة الانتقائية على العصائر والمشروبات المحلاة مطلع 2020، وفقاً للموعد المقرر.

وأضاف الغرير: إن توقعات «غرفة دبي» تشير إلى بلوغ مبيعات الأغذية الطازجة في الإمارات 9 مليارات دولار (33 مليار درهم تقريباً) بحلول عام 2020، في حين يتوقع أن تبلغ مبيعات الأغذية المعلبة 6 مليارات دولار(22 مليار درهم تقريباً) خلال الفترة نفسها.

وأكد الغرير أن مصنعي المشروبات المحلاة في الدولة بحاجة إلى مزيد من الوقت؛ لتوفيق أوضاعهم الصناعية والتجارية مع الضريبة الانتقائية.

وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة «مصنعي الأغذية والمشروبات» في الإمارات: من الضروري التشاور مع المصنعين في قطاع الأغذية والمشروبات؛ للوصول إلى قرارات واستراتيجيات جديدة وغير تقليدية تساعد على تجاوز التحديات الحالية.

وقال طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: إن الشركة تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة؛ لتحديد آلية التعامل معها.

وأكد الدكتور أحمد التيجاني الرئيس التنفيذي لشركة «الروابي للألبان»: إن الشركة بدأت فعلياً بالاستعداد لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسكر، وإن الشركة بانتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والمتوقع صدورها الشهر المقبل. وأضاف التيجاني: إن الشركة بدأت في تغيير خطط لإنتاج عصائر ومنتجات بديلة، بالتعاون مع شركات متخصصة.

قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): نستقطب أكثر من 960 شركة أغذية، ونغطي خط التوريد الكامل من منتجات الألبان والحلويات والمشروبات إلى تصنيع الأغذية والمشروبات وتعبئتها وتغليفها.