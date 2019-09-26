شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار «توماس كوك» اختبارلاستراتيجية «فوسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سام ناجارجان *

يرى بعض المحللين في انهيار شركة «توماس كوك» إنذاراً واختباراً لنموذج الاستثمارات الصينية التي تتبعثر في أسواق العالم سعياً وراء العائد والفوائد، وفي نفس الوقت اختباراً واقعياً لطموحات مجموعة «فوسان» الصينية لإنشاء إمبراطورية عالمية عبر عمليات استحواذ مغرية.

بعد أشهر من المحادثات للتوصل إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.1 مليار دولار، قررت فوسان ومقرها شانغهاي - أكبر مساهم في توماس كوك جروب - عدم الالتزام بأي أموال إضافية لإنقاذ عملاق العطلات البريطاني، لعدم توفر مبلغ إضافي قدره 200 مليون جنيه استرليني (249 مليون دولار) طالب به الدائنون حيث تقدمت الشركة المثقلة بالديون بطلب للتصفية الأسبوع الماضي. وكان انتشار السياح الصينيين عالمياً وخاصة في أوروبا، المبرر المنطقي لاستحواذ فوسان على حصة بنسبة 18% من توماس كوك، إلا أن رؤيتها غير الثاقبة لطبيعة تلك الصفقات دفعتها لشراء أصول بقيمة 18 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم بما فيها منتجعات «كلوب ميد إس إيه إس» الفرنسية عام 2015 وهو نفس العام الذي اشترت فيه حصتها في توماس كوك.

ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب التجارية التي غيرت المشهد بالنسبة للاستحواذات الخارجية، فإن نكسة توماس كوك قد تشير أيضاً إلى توقف مؤقت في الخطط الأوسع نطاقاً لفوسان المدرجة في هونج كونج، والتي تدير شريحة من الاستثمارات تشمل كل شيء حتى الأزياء.

وتركز فوسان، التي يرأسها الملياردير الصيني جيو جوانج تشانج، وتأسست عام 1992، على الضيافة والرعاية الصحية والتمويل - الأعمال التي يفضل رئيسها الإشارة إليها على أنها السعادة والصحة والثروة. وتنشط تحت عدد من العلامات التجارية .

وفوسان هي آخر الشركات الصينية القليلة التي لا تزال تطارد الصفقات الخارجية، في حين تم كبح جماح عمالقة غيرها مثل «إتش إن إيه جروب» و«داليان واندا» و«آن بانج إنشرورانس». وقد أجبرت كلها على بيع أصول خارجية لسداد ديون جمة في الداخل. وقد بلغ إجمالي ديون فوسان 28 مليار دولار حتى يونيو /‏حزيران 2019 مقابل موجودات من النقد ومكافآت النقد لا تتجاوز 22 مليار دولار.

ولم يكن اللهاث وراء الاستحواذ على شركات مثل «توماس كوك» أو حصة فيها، يشكل استراتيجية ناجحة لفوسان أو غيرها من الشركات الرازحة تحت ثقل الديون على مدى عشر سنوات.كما أن توماس كوك نفسها كانت تعاني مشاكل الحفاظ على توازنها في وجه المنافسين مع تحول قطاع السفر والسياحة نحو الرقمية وطرح خيارات العطلات اللامحدودة من لاعبين جدد مثل «إير بي إن بي» وأخواتها.

وبدا تركيز فوسان على شركة تنتهج أسلوباً تقليدياً في أنشطتها وكأنه دليل على تشتت استراتيجية الاستثمار ونقص التركيز الذي يصل إلى حد الفوضى. وعندما تطلب الأمر إنقاذ توماس كوك أحجمت فوسان عن دفع حصتها من عملية الإنقاذ، من أصل 500 مليون جنيه ترتبت على كافة الشركاء.وظهرت علامات الوهن على سهم فوسان في اليومين الأخيرين حيث فقد السهم 7% .

وليست تجربة فوسان الفاشلة مقتصرة على توماس كوك حيث تعاني شركة «فولي فولي» اليونانية لتجارة التجزئة والتي تعد فوسان ثاني أكبر مستثمر فيها، أزمة مالية بعد تشكيك صناديق التحوط في نتائجها المالية العام الماضي. ومع ذلك لا تكف فوسان عن إبرام صفقات الاستثمار وتفاوض على صفقات بقيمة 2.2 مليار دولار منها مليار دولار لشراء منجم ذهب روسي.

* بلومبيرج