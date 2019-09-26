«المشرق» يطلق «نيو بيزنس» للشركات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك المشرق، عن إطلاق (نيو بيزنس)، أول خدمة مصرفية في الإمارات تقدم خدمات رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات الناشئة والجديدة في الدولة.

ويقدم «NeoBiz»، الذي تم إطلاقه تحت شعار «مُصمم لدعم الأعمال»، منصة عصرية للشركات. ويوفر خدمات رئيسية تشمل انضمام لعملاء جدد رقمياً، ومنتجات تتسم بالشفافية والسهولة، إضافة إلى مساعد رقمي، والقدرة على إجراء المعاملات عبر الإنترنت. فضلًا عن تقديم خدمات قيّمة من خلال تطبيق واحد، وبأسعار مناسبة.

واستكمالًا لإطلاق المنصة، قدم بنك المشرق أيضاً مبادرتين إضافيتين كجزء من مساعيه؛ لتحسين تجربة العملاء وتبسيطها للشركات الصغيرة. وتضمن ذلك روبوت الدردشة المبتكر «إيما»، الذي يعمل كمساعد رقمي، والمنصة الرقمية للتعرف إلى العميل e-KYC، التي تسمح للعملاء بتقديم معلوماتهم للبنك وتحديثها عبر الإنترنت. ويعد NeoBiz أحد أهم الخدمات الرقمية التي طورها «المشرق» للتكيف مع البيئة المصرفية سريعة التغير، وتلبية متطلبات العملاء المتطورة باستمرار في مختلف قطاعات الأعمال. وتعزز هذه الخطوة مكانة «المشرق» كبنك رائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات ولاعب رئيسي في القطاع المصرفي الإقليمي.

وقال سوبروتو سوم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: تمتلك البنوك التي تركز بشكل كبير على تبنّي التقنيات الجديدة القدرة على إعادة ابتكار نفسها باستمرار والمحافظة على حيويّتها ومرونتها في سوق يزخر بالتحديات. ونحن في المشرق نوظّف التحوّل الرقمي والابتكار من أجل تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المصرفية بالنسبة لهم. نحن نرتقي بتجربة العملاء من خلال جعل خدماتنا متوفرة في كل مكان ليحصلوا عليها عندما يحتاجون إليها أينما كانوا وفي أي وقت. وفي سبيل ذلك، استثمرنا قدراً كبيراً من الجهد والموارد؛ لضمان تصميم جميع منتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا؛ لتحسين رحلة العميل باستمرار.

قال روهيت غارغ، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال وNeoBiz في بنك المشرق: في الأغلب يشعر أصحاب الشركات الصغيرة بالإحباط؛ بسبب مقدار الوقت والجهد الشخصي والزيارات المتعددة التي يتطلبها فتح الحساب وإجراء المعاملات. وتقدم منصة NeoBiz حلاً أفضل لهذه المشكلة؛ من خلال توفير تجربة بسيطة وموحّدة ومريحة لفتح الحساب رقمياً وكل ذلك بسرعة وفاعلية. ونحن على ثقة بأن العملاء سيحصلون على مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية؛ بفضل هذه الخدمة وخدمات أخرى مثل روبوت الدردشة الذي يقدم المساعدة، ومنفذ «التعرف إلى العميل»؛ لتقديم المعلومات، وقدرات إجراء المعاملات المحسّنة وخدمات قيّمة.

وإلى جانب خدمات انضمام العملاء وتنفيذ المعاملات، توفر منصة Neobiz للعملاء من الشركات مجموعة كبيرة من المزايا التي تشمل الوصول إلى خدمات قيّمة مثل برنامج المحاسبة Zoho Books، ومدة إنجاز قصيرة للمعاملات، ونقاط بيع (POS)، وبوابات دفع.