«الاتحاد للشحن» توسع تواجدها في أمريكا الشمالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن بدء العمل ببرنامجها وخطة شبكتها لموسم الشتاء في 29 سبتمبر، والتي تتضمن خدمات شحن جديدة أسبوعية لتعزيز حضورها في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من أسواق الشحن الاستراتيجية العالمية.

ويأتي تعزيز خدمات الناقلات بين مطار أبوظبي الدولي ومدينة كولومبوس بولاية أوهايو، على رأس قائمة التحديث السنوي للشركة. وستتوفر الخدمة الجديدة بشكل أسبوعي منطلقة من أبوظبي مروراً بأوروبا ووصولاً إلى مطار ريكنباكر الدولي بأوهايو، مدعومة بشبكة واسعة من مسارات النقل بالشاحنات تصل بين مطار ريكنباكر وغيره من الوجهات في الولايات المتحدة، بما فيها أتلانتا وشيكاغو ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا.

كما ستعمل الرحلات المغادرة إلى الخارج عبر مطار فرانكفورت لتعود مجدداً عبر مطار أمستردام - شيبول. وتخطط الاتحاد للطيران إلى إدراج رحلة أسبوعية ثانية نحو مطار ريكنباكر الدولي، الأمر الذي يؤدي إلى فتح منفذ تجاري إضافي جديد نحو أوروبا قبل نهاية العام الحالي.

وتتكامل رحلات الشحن إلى مطار ريكنباكر مع سعات الشحن التي تقدمها طائرات الاتحاد للطيران ذات البدن الواسع والتي تربط مباشرة بين أبوظبي والوجهات الرئيسية في الولايات المتحدة، مثل شيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك والعاصمة واشنطن.

وتم تعيين كريستيل أليمو لإدارة عمليات منطقة أمريكا الشمالية، انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم عمليات الاتحاد للشحن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وتعزيز تواجدها والتزامها بالسوق العالمية. وانضمت أليمو إلى الاتحاد للشحن قادمة من شركة «فليكسبورت» العالمية للشحن، حيث شغلت مسؤولية مدير أول لعمليات الشحن الجوي في القارتين الأمريكيتين. كما تولّت أليمو في السابق عدّة مناصب إدارية مماثلة في مجموعة متنوعة من شركات النقل والشحن الدولية في أمريكا.

وقال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والعمليات اللوجستية في مجموعة الاتحاد للطيران: يأتي تعيين السيدة أليمو لدينا انطلاقاً من كونها تمثل إضافة استراتيجية هامة لفريقنا المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستشرف على تعزيز مجمل عملياتنا في الولايات المتحدة بوصفها عنصراً بالغ الأهمية في السوق، وذلك من أجل رفع مستوى النمو في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وتتضمن شبكة ناقلات الاتحاد للشحن المحدّثة خدمة شحن Boeing 777 أسبوعية إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبرغ اعتباراً من 5 أكتوبر، مما يمهد الطريق أمام المدينة الجنوب إفريقية الهامة لتكون وجهة شحن أساسية في القارة الإفريقية، نظراً لكونها مركزاً لتدفق تجارة السلع سريعة التلف وغيرها من المنتجات من وإلى أوروبا وآسيا. كما تتكامل خدمات الشحن الجديدة إلى مطار تامبو الدولي في جوهانسبرغ مع سعة الشحن المتوافرة في طائرات الرحلات اليومية ذات البدن الواسع، والتي تربط مطار أبوظبي بجوهانسبرغ والقاهرة والدار البيضاء والرباط ولاجوس.