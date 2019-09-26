«أبوظبي للتنمية» يبحث تعزيز التعاون مع أوزبكستان

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التقى محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، ساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لأوزبكستان، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الصندوق وحكومة أوزبكستان.

وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية المشتركة والمتنوعة، إضافة إلى بحث إمكانية تمويل الصندوق لتطوير عدد من مشاريع البنى التحتية المدرجة ضمن أولويات خطة حكومة أوزبكستان التنموية.

قال محمد السويدي، إن صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الأوزبكية يرتبطان بعلاقات وثيقة، حيث يتطلع الصندوق إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع أوزبكستان في المجالات الاستثمارية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مضيفاً أن زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي تشكل فرصة مهمة لبحث كافة أوجه التعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أن الصندوق يقوم حالياً بدراسة مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة في القطاعات الاقتصادية المهمة والتي من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقات المشتركة وتدعم مسيرة التنمية وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في أوزبكستان.

وأشاد ساردور أومورزاكوف بالدور الريادي لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في مساعدة حكومات الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن التعاون مع الصندوق سيكون له تأثير كبير في تنفيذ الحكومة لبرامجها التنموية وخططها الاستراتيجية وتطوير خدمات البنية التحتية في سمرقند والتي تعد أكبر المدن في البلاد.

وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية المشتركة ستغطي عدة مجالات منها الخدمية والسياحية، مؤكداً أن أوزبكستان تزخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة، إضافة إلى وجود مناخ استثماري ملائم للمستثمرين الأجانب.

ووقع صندوق أبوظبي للتنمية في شهر مارس 2019 ثلاث اتفاقيات مع حكومة أوزبكستان تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودراسة المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لمدينة سمرقند البالغة قيمتها 300 مليون دولار، إضافة إلى اتفاقية لتمويل إعداد دراسات الجدوى لتقييم تلك المشاريع بقيمة 18.3 مليون درهم.